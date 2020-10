Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi devient l'unique actionnaire de Fund Channel après le rachat des parts de BNP Reuters • 05/10/2020 à 09:07









5 octobre (Reuters) - AMUNDI SA AMUN.PA : * AMUNDI DEVIENT L'UNIQUE ACTIONNAIRE DE FUND CHANNEL ET RÉAFFIRME SES AMBITIONS POUR LA PLATEFORME * FUND CHANNEL AFFICHE DÉJÀ 200 MILLIARDS D'EUROS D'ENCOURS INTERMÉDIÉS. * ANNONCE LE RACHAT DE LA PARTICIPATION DE 49,96 % À BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT AU CAPITAL DE L'ENTREPRISE POUR REDEVENIR DÈS LE DÉBUT 2021 ACTIONNAIRE À 100 % DE LA PLATEFORME DE DISTRIBUTION DE FONDS * AMUNDI ET FUND CHANNEL SAISISSENT CETTE OPPORTUNITÉ POUR RÉAFFIRMER LEURS AMBITIONS POUR LA PLATEFORME DANS LE MÉTIER DES SERVICES À LA DISTRIBUTION DE FONDS ET VISENT UN TAUX DE CROISSANCE DE +15 % ANNUEL Texte original sur Eikon [ID: nGNE4qhWQw] Pour plus de détails, cliquez sur AMUN.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +1.49% AMUNDI Euronext Paris +1.39% BNP PARIBAS Euronext Paris +2.10%