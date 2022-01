Amundi : Deutsche Bank revalorise

(AOF) - Deutsche Bank a rehaussé son objectif de cours de 87 euros à 89 euros et confirmé sa recommandation Conserver sur Amundi avant l'annonce des résultats du quatrième trimestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier européen et huitième mondial de la gestion d’actifs avec 1 811 Md€ d’encours, né en 2010 de la fusion des activités de gestion de la Société Générale et du Crédit Agricole ;

- Activité centrée sur l’Europe, notamment la France (54 % des encours), devant l’Italie (4,6 %), le reste de l’Europe pour 13 % et l’Asie pour 17 % ;

- Modèle économique fondé sur une plateforme IT indépendante et de multiples canaux de distribution pour les 100 millions de clients dans 36 pays, le groupe étant organisé en 3 pôles - les filiales françaises (dont CPR, BFT, Etoile gestion…), les filiales internationales et les joint-ventures (avec le chinois ABC-CA, l’indien SBI, le coréen NH ou le marocain Wafa…) ;

- Capital détenu à 69,5 % par Crédit Agricole, le conseil d’administration de 15 membres étant présidé par Yves Perrier, Valérie Baudson étant directrice générale ;

- Situation financière solide, notée A +, la meilleure du secteur, avec des fonds propres tangibles de 3,2 Mds€ et un ratio CET1 de 20%.

Enjeux

- Plan moyen terme 2022 visant une croissance annuelle de + 5 % du résultat net et un résultat d’exploitation proche de 53 % ;

- Stratégie d'innovation en deux axes - la solidité, la continuité et la sécurité des équipements informatiques, avec la plateforme mondiale ALTO support des activités- et l'offre de produits innovants ;

- Stratégie environnementale forte, le groupe étant n° 1 mondial de l’investissement social responsable avec un encours ESG de 800 Mds€ d’euros et intégration de l'analyse ESG dans tous les fonds ouverts / désinvestissement des entreprises dont l’exploration et la production d’hydrocarbures non conventionnels représentent 30 % de l’activité / 20 Mds€ d’investissement d’ici à 2025 dans des fonds à impact positif environnemental ou social / offre de solutions « Net-Zero », portefeuilles ayant un objectif de neutralité carbone en 2050 ;

- Poursuite de l'innovation ESG : programme GRECO avec la BEI de promotion de la dette nette, « fonds social » de la filiale CPR tenant compte des inégalités sociale, fonds d’obligations durables des marchés émergents avec la Banque Mondiale… ;

- Retombées des initiatives 2020 : achat de Sabadell AM (7 % du marché espagnol), déploiement des partenariats stratégiques avec Bank of China et Banco Sabadell, renouvellement de 5 ans du partenariat avec Société Générale et déploiement d’Amundi Technology, ligne métier de produits et services technologiques.

Défis

- Fortes disparités entre segments de clientèle, le détail étant le mieux rémunéré;

- Poursuite de l’élargissement de l’offre ETF, étendu par l’acquisition de Lyxor, spécialiste de la gestion alternative et des ETF ;

- A fin septembre 2021, hausse de 8,9 % des encours, grâce à une collecte élevée et bond de 29 % du résultat net du 3 ème trimestre ;

- Dividende 2020 à 2,90 € et maintien du taux de distribution à 65 %.