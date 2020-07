Amundi : décollecte de 0,8 milliard d'euros au deuxième trimestre

(AOF) - Amundi a dévoilé une baisse de 10% de son résultat net part du groupe à 221 millions d'euros au deuxième trimestre. Le résultat ajusté avant impôts du gestionnaire d'actifs a reculé de 6% à 318 millions d'euros. Les revenus ajustés ont baissé de 7,7% à 608 millions d'euros, dont 573 millions pour les commissions de gestion (-7,2%) et 34 millions d'euros (-14,6%) pour les commissions de surperformance.

Les charges d'exploitation sont en baisse sensible (318 millions d'euros, soit -7,8 %), grâce au plein effet des synergies liées à l'acquisition de Pioneer, à l'ajustement des rémunérations variables en lien avec l'évolution des résultats, et à de moindres dépenses de voyages et publicité, compte tenu du contexte de Covid-19.

En conséquence le coefficient d'exploitation s'établit à 50,9%, en retrait de 0,3 point.

Les encours gérés par Amundi atteignent 1 592 milliards d'euros au 30 juin 2020, en progression de 7% sur un an et de 4,2% par rapport à fin mars 2020. Sur le trimestre, l'effet marché est positif de 64,9 milliards d'euros et le gestionnaire d'actifs enregistre une décollecte de 0,8 milliard d'euros.