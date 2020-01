Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : dans le vert, un broker en soutien Cercle Finance • 09/01/2020 à 13:16









(CercleFinance.com) - Amundi gagne 1% avec le soutien de Berenberg qui réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 74 euros sur Amundi, soulignant une nouvelle coentreprise chinoise du groupe qui, selon lui, 'met en lumière une vérité plus large'. 'Amundi est l'un des quelques gestionnaires d'actifs globaux disposant de la taille et de l'expertise pour tirer parti de l'opportunité de fonds de détail dans les marchés émergents. Les investisseurs négligent souvent la valeur que ceci génère', précise le broker.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris +0.72%