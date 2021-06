Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : dans le vert, un analyste en soutien Cercle Finance • 25/06/2021 à 17:17









(CercleFinance.com) - Amundi progresse de près de 2% à Paris, soutenu par une analyse de Berenberg qui a renouvelé ce vendredi sa recommandation d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 85 euros, après la récente organisation d'un 'roadshow' avec des investisseurs européens. 'Nous en sommes revenus avec une opinion constructive concernant les moteurs de croissance des revenus à court terme, ainsi que sur les opportunités qui existent sur le court terme', indique la banque privée allemande, qui précise que ses éléments sont à l'origine de sa recommandation favorable.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris +1.61%