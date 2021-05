Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : dans le vert avec des propos de broker Cercle Finance • 17/05/2021 à 14:22









(CercleFinance.com) - Amundi gagne plus de 1% avec le soutien de Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 75 à 80 euros, sur le titre du groupe de gestion d'actifs, qu'il juge bon marché sur la base de ses estimations 2022. Le broker explique relever ses estimations de BPA, de 18% pour 2021 et de 15% pour 2022, de façon à refléter un premier trimestre 2021 meilleur que prévu, ainsi qu'un effet positif (d'environ 4% en 2022) de l'acquisition de Lyxor par le groupe.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris +1.18%