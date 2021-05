Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : dans le vert avec des propos de broker Cercle Finance • 06/05/2021 à 15:14









(CercleFinance.com) - Amundi se hisse dans le vert avec un gain de près de 1%, aidé par des propos de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 8% à 82 euros, dans le sillage de prévisions de BPA rehaussées de 6-10%. Le broker met en avant l'intention annoncée récemment par le groupe français de gestion d'actifs d'acquérir Lyxor Asset Management, ainsi que la publication de résultats plus forts que prévu au titre du premier trimestre 2021.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris +1.37%