Amundi : dans le vert avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Amundi grappille près de 1% et surperforme ainsi légèrement la tendance, aidé par Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre du groupe de gestion d'actifs avec un objectif de cours relevé de 4% à 80,2 euros. Le bureau d'études revoit en hausse ses prévisions de résultats de 6% pour 2021 et 2022, du fait pour l'essentiel de la collecte du dernier trimestre 2020 et de l'effet de base qu'elle engendre sur les actifs sous gestion.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris +0.23%