Amundi : contrat signé pour l'achat de Lyxor

(CercleFinance.com) - Amundi et Société Générale annoncent avoir signé, en avance sur le calendrier initialement envisagé, le contrat cadre en vue de l'acquisition de Lyxor par Amundi, projet pour lequel l'entrée en négociation exclusive avait été annoncée le 7 avril dernier. 'La finalisation de cette transaction est attendue en fin d'année 2021, sous réserve d'obtention préalable des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes', précisent les deux établissements financiers.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris -0.14%