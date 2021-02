Amundi : collecte 2020 de 45 milliards et Valérie Baudson nommée Directrice générale

(AOF) - Amundi a présenté des résultats meilleurs que prévu, soutenus par les commissions de performance et le groupe a annoncé la future nomination de Valérie Baudson au poste de Directrice générale. Le plus important gestionnaire d'actifs européen a enregistré au quatrième trimestre 2020 un résultat net ajusté de 288 millions d'euros, en progression de de 5,1%. Il s'agit du résultat trimestriel le plus élevé depuis la création dAmundi et il dépasse les attentes de 17%.

Le groupe a bénéficié d'une croissance des revenus nets de 1,6% à 730 millions, avec une bonne tenue des commissions nettes de gestion (+0,9%) et un niveau " élevé " de commissions de surperformance : 94 millions d'euros. Ces derniers étaient attendus à seulement à 36 millions d'euros.

En outre, le coefficient d'exploitation ajusté a reculé de 0,5 points à 50,7%.

Dans un environnement de marché en redressement, la collecte nette a également surpris positivement. Elle s'élève à 29,8 milliards d'euros hors joint ventures (JV), tirée par l'ensemble des segments de clientèle et des classes d'actifs, portant la collecte annuelle à 45 milliards.

Dans le segment Retail (hors JVs), la collecte est ressortie à 8,5 milliards d'euros, là où le marché anticipait 3,2 milliards. Dans le segment Institutionnel, les flux nets (+21,3 milliards) ont bénéficié d'un rebond de l'activité en actifs et d'une collecte toujours soutenue sur les produits de Trésorerie (+15,5 milliards). Le consensus s'élevait à seulement 7,4 milliards d'euros.

Profitant également d'un effet marché positif de 52 milliards d'euros, les encours atteignent 1 729 milliards d'euros au 31 décembre 2020, en hausse de 4% sur le trimestre.

La solidité financière d'Amundi lui permet de renouer avec sa politique de dividende, compatible avec la recommandation BCE. Le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale, qui se tiendra le 10 mai 2021, un dividende de 2,90 euros par action, en numéraire. Ce dividende correspond à un taux de distribution de 65% du résultat net part du groupe.

Lors de sa réunion du 9 février 2021, le conseil d'administration a entériné plusieurs évolutions de la gouvernance d'Amundi, qui seront effectives à l'issue de l'assemblée générale du 10 mai 2021.

Valérie Baudson succédera à Yves Perrier à la direction générale d'Amundi. Yves Perrier, qui dirige l'entreprise depuis 2014, deviendra président du conseil d'administration. Valérie Baudson était en charge de CPR AM, de la ligne métier ETF, Indiciel & Smart Beta et du pôle clients Distribution Tiers & Banques privées." Cette évolution de la gouvernance permet d'assurer la continuité du développement d'Amundi, dans la ligne de la stratégie mise en œuvre avec succès depuis sa création " a expliqué le gestionnaire d'actifs.