Amundi cible une croissance annuelle moyenne du résultat net ajusté de 5% entre 2022 et 2025

(AOF) - Amundi a présenté en parallèle à sa maison-mère, Crédit Agricole, son plan stratégique à horizon 2025. Au sein d’un marché européen en net recul, l’action du spécialiste de la gestion d’actifs perd 0,32% à 49,48 euros. Selon Exane BNP Paribas, il n'y a " aucune surprise par rapport aux plans précédents et au consensus ". Un commentaire que fait sien UBS.

Amundi vise une croissance annuelle moyenne du résultat net ajusté d'environ 5% à horizon 2025. Les trois quarts de cette croissance proviendront du développement d'activités coeur de gestion d'actifs et le reste du développement de nouvelles activités telles qu'Amundi Technology et Fund Channel (plate-forme de fonds B2B). Amundi Technology prévoit 150 millions d'euros de revenus en 2025 contre 36 millions en 2021.

" Ces objectifs s'appuient sur la capacité du groupe à faire croître les encours sous gestion, dont 400 milliards d'euros en 2025 (vs 324 milliards d'euros fin 2021) auprès de distributeurs tiers via la mise en place de partenariats sur-mesure et une croissance de 50% des encours en gestion passive (282 milliards d'euros à fin septembre 2021) ", souligne Invest Securities.

Réputé pour son efficience opérationnelle, le gestionnaire d'actifs prévoit de maintenir un coefficient d'exploitation inférieur à 53% après synergies Lyxor.

Amundi entend également poursuivre sa politique de croissance externe. Il a finalisé le rachat de Lyxor en décembre dernier. Le gestionnaire d'actifs prévoit d'explorer les opportunités permettant de renforcer sa distribution (nouveaux partenaires, marchés, zones géographiques), de renforcer ses expertises ou d'accélérer le déploiement de son offre en technologies et services.

Il continuera d'appliquer des critères stricts : accélération de la croissance organique, risque d'exécution limité... Les acquisitions doivent également générer un retour sur investissement (ROI) d'au moins 10% sous trois ans.

Amundi s'attend à disposer de 2 milliards d'euros capital excédentaire d'ici à 2025 pour financer sa politique de fusions & acquisitions. Le déploiement d'un tel montant pour en opérations de croissance externe avec un ROI supérieur à 10% se traduirait par un surcroît de 200 millions d'euros en résultat net ajusté.

La filiale du Crédit Agricole maintiendra un taux de distribution du dividende ordinaire d'au moins 65%, se traduisant par environ 3 milliards d'euros de dividendes ordinaires cumulés attendus sur la période 2022-25.

Le groupe conserve en outre la flexibilité de rendre le capital excédentaire aux actionnaires à travers une distribution exceptionnelle en l'absence d'opportunité de croissance externe alignées sur ses critères financiers.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier européen et huitième mondial de la gestion d’actifs avec 2,1 Mds€ d’encours, né de la fusion des activités de gestion de la Société générale et du Crédit agricole ;

- Activité centrée sur l’Europe, notamment la France (48% des encours), devant l’Italie (10 %), reste de l’Europe (17 %) et l’Asie (18 %) ;

- Equilibre de la base de clients : assureurs (23 %), institutionnels et souverains (24 %), distributeurs tiers (16 %), joint-ventures (14 %), réseaux internationaux (8 %), réseaux français (6 %)… ;

- Modèle économique fondé sur une plateforme IT indépendante et de multiples canaux de distribution pour les 100 millions de clients dans 36 pays, le groupe étant organisé en 3 pôles - les filiales françaises (dont CPR, BFT, Etoile gestion…), les filiales internationales et les joint-ventures (les chinois ABC-CA ou BOC, l’indien SBI, le coréen NH ou le marocain Wafa…) ;

- Capital détenu à 69,5 % par Crédit agricole, le conseil d’administration de 15 membres étant présidé par Yves Perrier, Valérie Baudson étant directrice générale ;

- Situation financière solide, notée A +, la meilleure du secteur, avec des fonds propres tangibles de 3,5 Mds€ et un ratio CET1 à 16,1 %.

Enjeux

- Après l’atteinte en avance d’un an des objectifs du plan 2022, vers un nouveau programme 2025 (présenté le 22 juin);

- Stratégie d'innovation en deux axes -la solidité, la continuité et la sécurité des équipements informatiques, avec la plateforme mondiale ALTO support des activités- et l'offre de produits innovants ;

- Stratégie environnementale « Ambition 2025 », le groupe étant n° 1 mondial de l’investissement social responsable avec un encours ESG de 847 Mds€ d’euros, avec une innovation constante : désinvestissement des hydrocarbures non conventionnels en 2022 / épargne au service du développement durable - produits net-zéro en gestion active, 20 Mds€ d’encours en solution à impact, 40 % des ETF en eSG et déploiement de la solution d’aide à la décision à enjeux ESG « Alto sustainability » / intégration des critères eSG dans les rémunérations, réduction de 30 % des émissions de CO2 par employé et vote consultatif sur le « Say-on-climate » ;

- Succèsd’Amundi Technology, ligne métier de produits et services technologiques, en forte progression en France et à l’international ;

- Numéro 1 européen des ETF après l’intégration de Lyxor, spécialiste de la gestion alternative dont il est attendu un retour sur fonds propres de + 10 % en 2025.

- Fortes disparités entre segments de clientèle, le détail étant le mieux rémunéré ;

- Maintien de l’excellence opérationnelle avec un coefficient d’exploitation de 50,6 % ;

- En Chine, poursuite des conquêtes de parts de clientèle par la nouvelle filiale Amundi-BOC ;

- Résistance aux environnements de marché difficiles ;

- Dividende 2021 à 4,10 €.