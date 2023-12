Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amundi: certification Qualiopi obtenue pour des formations information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 10:10









(CercleFinance.com) - Le groupe de gestion d'actifs Amundi annonce avoir obtenu la certification Qualiopi pour ses actions de formation en épargne salariale et retraite proposées aux entreprises, 'attestant de la qualité des processus et des formateurs'.



Cette certification repose sur le respect de multiples critères, depuis la qualification du personnel en charge des formations, jusqu'à l'adéquation des moyens pédagogiques et techniques en passant par l'évaluation des acquis.



Composée de 25 professionnels de l'épargne salariale et retraite, l'équipe de formation d'Amundi accompagne les équipes des ressources humaines, les membres du comité social et économique, les membres des conseils de surveillance des FCPE ou encore les salariés.





