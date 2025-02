Amundi, BNP Paribas, Dassault Systèmes, Publicis... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Abeo

Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Altheora

Altheora annonce que sa PDG Bénédicte Durand-Deloche a acquis 1 740 571 actions au prix de 1 euro par action, hors plateforme de négociation, et devient ainsi l'actionnaire de référence du groupe. Cette société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères souligne que cette initiative "atteste de la confiance continue du dirigeant dans la stratégie à long terme du groupe et de sa détermination à soutenir son développement futur".

Amundi

Amundi a dévoilé un résultat net ajusté en progression de 13% en 2024 à 1,382 milliard d'euros, dont 377 millions d'euros, en hausse de 20% au quatrième trimestre. Les revenus nets ajustés trimestriels ont augmenté de 14,6% à 924 millions d'euros. Le plus important gestionnaire d'actifs européen a dévoilé une progression de 10% de ses encours sur l'année à 2240 milliards d'euros, un niveau jamais atteint auparavant.

BNP Paribas

Première banque française à présenter ses comptes du quatrième trimestre, BNP Paribas a dépassé les attentes grâce au dynamisme de ses activités de marché. Sur cette période, elle a généré un bénéfice net, part du groupe, en progression de 15,7% à 2,322 milliards d'euros, à comparer avec un consensus de 2,29 milliards d'euros. Le coût du risque a reculé de 5 points de base à 38 points de base. Sur l'ensemble de 2024, BNP Paribas a généré un résultat net part du groupe a atteint 11,688 milliards d'euros.

Bonduelle

Le groupe agroalimentaire présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Dassault Systèmes

Au quatrième trimestre, Dassault Systèmes a enregistré une hausse de 9% de son bénéfice par action ajusté à 0,40 euro. Il a progressé de 11% à taux de change constants. L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a amélioré de 0,4 point sa marge opérationnelle ajustée à 36,3% tandis que ses revenus ont progressé de 7% à 1,754 milliard d'euros, dont 1,6 milliard d'euros pour le chiffre d'affaires logiciel, en hausse de 8%. Cette progression a même atteint 9% à taux de change constants.

Engie

Engie a conclu des accords d'achat d'électricité renouvelable pour 4,3 GW en 2024, contre 2,7 GW en 2023, équivalant à 136 TWh de fourniture d'électricité. Ces 85 accords couvrent 5 continents : Amérique du nord, Amérique du sud, Asie, Europe, Océanie. Engie détient un portefeuille total de 14 GW de PPA déjà contractés. Cette performance comprend de nouveaux contrats avec Meta aux États-Unis, l'élargissement du partenariat global avec Google incluant de nouveaux développements en Belgique et aux États-Unis, ainsi que des accords avec d'autres entreprises du secteur de la Tech.

Global Bioenergies

Global Bioenergies annonce une perte nette sensiblement réduite à 5,9 millions d'euros en 2024 contre 8,6 millions en 2023 et 11,9 millions en 2022. Le spécialiste des carburants d'aviation durables s'attend à ce que 2025 se traduise par une perte nette encore réduite. "La société s'est réorganisée pour correspondre à son nouveau modèle de développement partenarial, lequel nous permet de réduire nos dépenses en optimisant les ressources allouées", explique le directeur administratif et financier Samuel Dubruque.

HF Company

HF Company a reçu le 17 janvier une proposition d'acquisition de la part de Thierry Fernandez, actuellement directeur général de la société LEA Networks associé à un industriel spécialisé dans les réseaux et infrastructures Informatiques. La valeur d'entreprise proposée est de 1,203 million d'euros, avec un paiement de 700 000 euros au plus tard le 30 mars 2025 ainsi qu'un complément de prix de 500 000 euros qui s'étalera jusqu'en 2027. En 2024, LEA Networks a enregistré un chiffre d'affaires consolidé en baisse de 21% à 3,094 millions d'euros et une perte nette de 490 000 euros.

Hopscotch

Le groupe de conseil en communication rendra compte de son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Publicis

Publicis a enregistré en 2024 une progression de 26,5% de son résultat net, part du groupe, à 1,66 milliard d'euros. La marge opérationnelle a augmenté de 6,6% à 2,519 milliards d'euros, faisant ressortir un taux de marge de 18%, stable par rapport à 2023. Le groupe de communication a enregistré une croissance organique de 6,3 % au quatrième trimestre, conduisant à une croissance interne de 5,8 % sur l'ensemble de l'année. Publicis affiche 13,965 milliards d'euros de revenu net.

Vinci

Haropa Port, premier port français, a attribué au groupement composé de Vinci Construction (62%) - à travers sa filiale Terélian (mandataire) - et de Deme (38 %) - société belge dans laquelle Vinci détient 12,1% - la réalisation de l'accès fluvial "La Chatière" au Port 2000 au Havre (Seine-Maritime). D'un montant de 183 millions d'euros, ce projet englobe la construction d'un chenal fluvial d'une longueur de 1 800 mètres, protégé par une digue. En 2027, il mettra en communication directe Port 2000 avec le bassin de la Seine, plus grande zone d'emploi et de consommation de France.