Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : baisse de 9,5% du résultat net ajusté trimestriel Cercle Finance • 31/07/2020 à 07:27









(CercleFinance.com) - Amundi publie un résultat net ajusté part du groupe en baisse de 9,5% à 233 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2020, malgré un coefficient d'exploitation en amélioration de 0,3 point à 50,9%. Une réduction des charges d'exploitation de 7,8% à 318 millions d'euros a en effet compensé une contraction des revenus de 7,3% à 625 millions, que le gestionnaire d'actifs explique principalement par le contexte de marché. Amundi revendique 'une activité résiliente avec une collecte nette totale quasiment à l'équilibre (-0,8 milliard d'euros), la bonne dynamique en produits MLT (+3,5 milliards) compensant la décollecte en produits monétaires (-4,3 milliards)'.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris 0.00%