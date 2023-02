Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi: baisse de 10% du résultat net ajusté en 2022 information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Amundi dévoile pour 2022 un résultat net ajusté de 1,18 milliard d'euros, en baisse de 10,5% qui 's'explique pour l'essentiel par le niveau exceptionnel des commissions de performance en 2021 de 427 millions d'euros, contre 171 millions, un niveau plus normal, en 2022'.



'En 'normalisant' le niveau des commissions de surperformance de 2021 à la moyenne 2017-2020, le résultat net ajusté 2022 est quasiment stable par rapport à 2021, et en très légère baisse à périmètre constant', souligne le gérant d'actifs.



Son résultat brut d'exploitation (RBE) s'est replié de 12,2% à 1,47 milliard d'euros, pour des revenus nets de 3,14 milliards, dont des commissions nettes de gestion en hausse de 7,6% à 2,96 milliards, grâce à l'amélioration du mix d'activité (retail, actifs MLT).



Le conseil d'administration d'Amundi proposera à l'assemblée générale, qui se tiendra le 12 mai, un dividende de 4,10 euros par action, en numéraire, stable par rapport au dividende versé au titre de l'exercice 2021.





Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris 0.00%