Amundi: augmentation de capital pour les salariés

(CercleFinance.com) - Amundi lance l'augmentation de capital réservée aux salariés (sous le nom We Share Amundi).



L'incidence de cette opération sur le Bénéfice net par Action devrait être négligeable : le nombre maximal de titres créés sera de 1 000 000 (soit moins de 0,5% du capital et des droits de vote).



La décote proposée aux salariés sera de 30%, comme pour les 3 précédentes augmentations de capital réservée aux salariés.



Les bénéficiaires de l'offre pourront souscrire à l'opération du 20 juin au 28 juin 2022 inclus. L'augmentation de capital est prévue le 26 juillet 2022 et les actions nouvelles d'Amundi seront cotées sur Euronext Paris le 28 juillet 2022.





