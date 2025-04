Amundi, Argan, Delfingen, Ipsos, Michelin... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Amundi

Amundi et Victory Capital ont finalisé la transaction précédemment annoncée en juillet 2024. Amundi US a été fusionnée avec Victory Capital, qui gère désormais près de 300 milliards de dollars d'actifs. Le plus important gestionnaire d'actifs européen est par ailleurs devenu un actionnaire stratégique de Victory Capital. En contrepartie de l'apport d'Amundi US à Victory Capital, Amundi a ainsi reçu 17,6 millions d'actions, soit 21,2% du capital de Victory Capital.

Argan

La foncière spécialisée dans les plateformes logistiques dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Delfingen

Delfingen a publié des résultats 2024 en baisse dans un contexte de marché difficile. Le spécialiste de la protection des câblages en environnement contraignant affiche une perte nette part du groupe de 0,1 million d'euros contre un bénéfice net de 6,9 millions en 2023. Dans le même temps, le résultat opérationnel courant a chuté de 15,6% à 23,8 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 5,6%, en repli de 0,6 point. Delfingen visait un taux de marge opérationnelle courante supérieure à 5%. Déjà connu, me chiffre d'affaires a baissé de 7,2% à 423,7 millions d'euros.

Icade

A compter du 7 avril 2025, Bruno Valentin rejoint Icade en tant que membre du comité exécutif en charge de la direction des finances du groupe. Il succède à Christelle de Robillard, nommée directrice des finances, du développement et de la stratégie du groupe ADP.

Ipsos

Ipsos annonce être entré en négociation exclusive en vue de l'acquisition de The BVA Family, groupe français spécialisé dans les études de marché, reconnu pour son expertise dans les tests de packaging, l'expérience client, les évaluations mystère et les études pour les gouvernements et les services publics. Il dispose également de méthodologies de recherche dans les services, le luxe, les biens de consommation et les sciences comportementales. The BVA Family, qui concentre plus de 900 collaborateurs, bénéficie également d'une présence non négligeable au Royaume-Uni et en Italie.

Michelin

Michelin annonce que TBC, sa coentreprise avec le Japonais Sumitomo, a conclu un accord visant à céder son réseau de franchise Midas au groupe américain Mavis Tire Express Service Corp. La transaction " devrait avoir un impact favorable en 2025 sur le résultat net du groupe Michelin d'environ 200 millions de dollars américain". TBC considère les activités de grossisme, distribution et "Big O Tires" comme ses activités cœur, bénéficiant d'une taille et d'un réseau de premier ordre, alors que l'activité de Midas repose principalement sur l'entretien automobile.

Vogo

Vogo, présent dans l'univers du sport pour ses solutions audio et vidéo, annonce la signature d'un nouveau contrat avec la Divisione Calcio a 5 – organe de la Fédération Italienne de Football (FIGC), responsable de l'organisation et de la gestion des compétitions de Futsal en Italie - pour le déploiement de sa solution d'arbitrage vidéo, Vogosport Elite. Avec le futsal, Vogo se diversifie dans un nouveau sport, après le football, le rugby et le handball.

Wendel

Wendel a finalisé l'accord de partenariat définitif incluant l'acquisition, avec AXA IM Prime, de 75 % de Monroe Capital, spécialiste américain du marché de la dette privée opérant sur le segment des entreprises de taille moyenne. Dans le cadre de la transaction initiale, la société française a investi 1,133 milliard de dollars pour l'acquisition de 72 % des actions de Monroe Capital, qui ont été cédés par le management de Monroe Capital et par Bonaccord Capital Partners, actionnaire détenant une participation minoritaire dans Monroe Capital.

Winfarm

Sur l'exercice 2024, le chiffre d'affaires de Winfarm a progressé de 0,3% à 138 millions d'euros. La marge brute s'élève à 46,2 millions d'euros, en progression de 2,4%. Elle représente 33,5% du chiffre d'affaires 2024 (contre 32,8% en 2023), retrouvant ainsi les meilleurs standards historiques du groupe. La marge brute affiche une progression de 0,7 point, " témoignant à la fois d'une bonne maitrise de ses coûts d'approvisionnement et également d'un pricing power qui lui permet d'augmenter ses prix de vente sans perte de volume de vente (en particulier sur l'Agroproduction) ".