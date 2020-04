Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : annulation de la proposition de dividende Cercle Finance • 02/04/2020 à 07:15









(CercleFinance.com) - Conformément aux recommandations de la BCE, Amundi annonce qu'il va proposer à son conseil d'administration de ne pas soumettre à l'assemblée générale du 12 mai la distribution d'un dividende de 3,10 euros par action au titre de l'année 2019. Au cours du deuxième semestre 2020, le conseil proposera des orientations en matière de distribution aux actionnaires, qui pourraient notamment consister dans le paiement d'un acompte sur dividende sur les résultats 2020 ou en un dividende exceptionnel. Amundi rappelle qu'elle dispose d'une position de capital solide, avec un ratio CET 1 de 15,9% fin 2019. L'affectation en réserve de l'intégralité du résultat de l'année 2019 aura un effet positif supérieur à 500 points de base sur ce ratio, le portant ainsi à plus de 20%.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris -2.69%