Amundi : acquisition de l'immeuble 'Curve' à Saint-Denis

(CercleFinance.com) - Amundi Immobilier annonce l'acquisition de l'immeuble ' Curve ', l'un des plus grands bâtiments en structure bois en Europe, à Saint-Denis (France - 93). L'immeuble se compose de 24 000 m2 de bureaux répartis sur 7 étages. Curve est intégralement loué à deux locataires de renom, l'Agence régionale de santé Ile-de-France et le courtier en assurances Verspieren, dans le cadre de baux de long terme. ' Sa conception bioclimatique cherche à limiter au maximum les émissions de gaz carbonique respectant ainsi la charte environnementale de son éco-quartier '.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris -1.31%