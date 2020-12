Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : acquisition de 'Grand Central' à Francfort Cercle Finance • 18/12/2020 à 10:23









(CercleFinance.com) - Amundi Immobilier annonce l'acquisition de ' Grand Central ' à Francfort, un ensemble immobilier de bureaux neufs, auprès de Phoenix Real Estate et de Groß & Partner. Ce complexe livré en novembre 2020 est entièrement loué à la société ' Deutsche Bahn Netze ' dans le cadre d'un bail de très long terme. D'une superficie utile totale de plus de 44 000 m2, l'ensemble immobilier comporte deux bâtiments modernes indépendants et interconnectés ambitionnant la certification LEED-Gold.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris -0.37%