Amundi : acquisition de de 24 620 m2 de bureaux à Varsovie

(CercleFinance.com) - Amundi Immobilier annonce l'acquisition d'un ensemble de bureaux de classe A ' NEOPARK ' situé à Varsovie. D'une surface de 24 620 m2 répartie sur deux immeubles, l'ensemble est organisé en ' campus '. L'ensemble est loué en totalité à plusieurs locataires dont l'occupant majoritaire est Play, le premier opérateur de téléphonie mobile en Pologne. Marc Bertrand, Directeur général d'Amundi Immobilier déclare ' Varsovie offre des opportunités de rendements attractifs et un parc récent occupé par de nombreuses entreprises internationales '.

