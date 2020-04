Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : acquisition d'une plateforme logistique en Allemagne Cercle Finance • 14/04/2020 à 15:14









(CercleFinance.com) - Amundi Immobilier annonce avoir réalisé, pour le compte des fonds qu'elle gère, l'acquisition d'une plateforme logistique de 130.435 m² à Lahr, dans le Land allemand de Bade Wurtemberg, auprès de Goodman Group. Situé à moins de 50 km de Strasbourg, l'entrepôt est entièrement loué à Zalando, leader européen du prêt-à-porter en ligne présent dans 17 pays, qui l'occupe depuis sa livraison en septembre 2016 dans le cadre d'un bail à long terme.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris -0.96%