Amundi : acquisition d'un portefeuille immobilier à Lyon Cercle Finance • 12/12/2019 à 11:37









(CercleFinance.com) - Amundi Immobilier (pour le compte des fonds qu'elle gère) et le Crédit Agricole Centre-est annoncent voir réalisé l'acquisition d'un portefeuille de 38 actifs immobiliers situés sur les artères parmi les plus emblématiques de la Presqu'île de Lyon. Jusqu'à présent détenu par le fonds souverain Abu Dhabi Investment Authority, ce portefeuille, constitué de 28 immeubles mixtes (commerces, bureaux et résidentiels) et de 10 commerces, représente un total de 71.744 m² et regroupe 600 locataires. 'C'est un exemple de la coopération étroite entre Amundi et les caisses régionales de Crédit Agricole qui vise à favoriser les synergies internes au service du développement de l'activité dans les régions et les territoires', commente Yves Perrier, directeur général d'Amundi.

Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris -1.17%