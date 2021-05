Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : acquisition d'un immeuble auprès d'Eiffage Cercle Finance • 21/05/2021 à 07:22









(CercleFinance.com) - Eiffage fait part de la cession de l'immeuble de bureaux à Villeneuve d'Ascq loué par Orange, via le transfert des droits du bail à construction courant jusqu'en novembre 2086, à Amundi Immobilier, pour le compte des fonds qu'elle gère. Le montant de la transaction s'élève à un peu plus de 62 millions d'euros. Livré en août 2019 après trois ans de travaux, cet ensemble tertiaire d'une surface d'environ 19.540 m2 s'étend sur cinq niveaux en superstructure et deux niveaux de sous-sol. Réunissant près de 1.200 collaborateurs de la direction Orange Grand Nord-Est, le bâtiment sera occupé à minima jusqu'en 2031 par le leader français des télécommunications qui a signé un premier bail commercial renouvelable de 12 ans.

