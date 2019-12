Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi : acquisition d'un immeuble à Rotterdam Cercle Finance • 16/12/2019 à 11:46









(CercleFinance.com) - Amundi Immobilier annonce l'acquisition de ' One Twenty - Allianz Tower ', située en plein centre de Rotterdam, la seconde plus grande ville des Pays-Bas. ' One Twenty - Allianz Tower ' est un immeuble ' core ' d'une surface de bureaux de 19 000 m2 répartis sur 20 étages entièrement loué au groupe Allianz ' précise le groupe. ' La tour One Twenty - Allianz est très bien localisée, entièrement rénovée et louée à un locataire de renom offrant des revenus immédiats et sécurisés sur le long terme. ' a déclaré Jean-Marc Coly, Directeur Général d'Amundi Immobilier.

