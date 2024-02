Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amundi: accord ferme pour acquérir Alpha Associates information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, Amundi annonce la signature d'un accord ferme pour acquérir Alpha Associates, un gestionnaire d'actifs indépendant basé à Zurich, proposant des solutions d'investissement multi-gestion en actifs privés.



L'acquisition doit positionner Amundi comme un acteur européen de premier plan dans ce domaine, avec une équipe de plus de 70 experts, des encours d'environ 20 milliards d'euros, une offre de multi-gestion élargie et une couverture client et géographique améliorée.



Le groupe attend de cette transaction, qui devrait être finalisée d'ici le troisième trimestre 2024 sous réserve des autorisations réglementaires, un retour sur investissement supérieur à 13% après trois ans, en incluant les synergies de revenus.





Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris -3.22%