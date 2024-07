Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amundi: accord définitif signé avec Victory Capital information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Conformément au protocole d'accord du 16 avril, Amundi indique avoir signé un accord définitif avec Victory Capital concernant leur opération, qui permettra au gestionnaire français d'actifs et d'investissements de renforcer sa présence aux États-Unis.



Par cette opération, Amundi US sera fusionné avec Victory Capital, Amundi devenant un actionnaire stratégique du nouvel ensemble avec une participation économique de 26,1%. Des accords de distribution et de services de 15 ans seront mis en place.



Amundi anticipe que cette opération, qui n'inclut aucun paiement en numéraire, engendrera une accrétion modérée de son BPA ajusté. La réalisation effective de la transaction, soumise aux conditions usuelles, devrait intervenir fin 2024 ou début 2025.





