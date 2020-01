AMUNDI : accélère son développement en Espagne en acquérant Sabadell Asset Management

(AOF) - Plus forte hausse du SBF 120, Amundi est en hausse de 3,15% à 73,75 euros après l'annonce d'un accord pour le rachat de la branche de gestion d'actifs de Banco Sabadell. La société de gestion française signe également un accord de distribution sur dix ans avec la banque espagnole en plus d'acquérir 100% de Sabadell Asset Management. Le montant de la transaction est fixé à 430 millions d'euros et elle sera financée exclusivement par les liquidités existantes du gérant d'actifs.

Cet accord avec le numéro un européen de la gestion d'actifs vise à accélérer le développement des produits d'épargne et d'investissement de Banco Sabadell, et son activité de gestion de fonds.

Sabadell Asset Management est un gestionnaire d'actifs leader en Espagne, avec 21,8 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 16,1 milliards d'euros portés par des fonds domiciliés en Espagne.

Les clients particuliers de Banco Sabadell bénéficieront ainsi de la large gamme de produits d'épargne et d'investissement reconnus d'Amundi et de la diversité de ses outils.

Pour sa part, Amundi bénéficiera de l'ancrage régional de Banco Sabadell, au travers de son réseau de plus de 1900 agences, et qui deviendra un nouveau réseau partenaire en Espagne.

Cette transaction permettra à Amundi de consolider sa position de leader européen de la gestion d'actifs et de déployer son modèle d'affaires unique visant à servir les réseaux distributeurs retail.

Sabadell Asset Management et Amundi Iberia resteront deux entités distinctes, afin de préserver les opérations actuelles des fonds d'investissement ou des plans de retraites de chaque entité. Sabadell Asset Management restera dédiée au réseau de Banco Sabadell et capitalisera sur les expertises d'Amundi pour servir ses clients.

Yves Perrier, Directeur général d'Amundi déclare: " Nous sommes convaincus que cette alliance profitera aux clients de Banco Sabadell et offre un potentiel de développement solide. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie d'Amundi de déployer, en Europe, sa capacité à servir les clients particuliers au travers des réseaux bancaires."

Cette transaction est soumise à l'approbation des régulateurs, et devrait se conclure au cours du troisième trimestre 2020.