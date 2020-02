Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi a vu ses encours grimper à €1.653 mds en 2019 après un fort T4 Reuters • 12/02/2020 à 08:30









PARIS, 12 février (Reuters) - Amundi AMUN.PA a fait état mercredi d'un résultat net en hausse de 36,5% au quatrième trimestre après avoir profité d'un retour des investisseurs sur des actifs plus risqués qui s'est traduit par une collecte nette de près de 77 milliards d'euros. Depuis son introduction en Bourse en 2015, la société de gestion d'actifs, qui a pour principale actionnaire la banque Crédit agricole CAGR.PA , n'a pas cessé de se développer en rachetant les activités de gestion d'Unicredit CRDI.MI et de Sabadell SABE.MC et en renforçant ses coentreprise dans des pays comme la Chine ou l'Inde. Au quatrième trimestre, son résultat net comptable a atteint 262 millions d'euros contre 192 millions un an plus tôt, avec des revenus en hausse de 16% à 719 millions. Sa collecte sur le trimestre intègre un nouveau mandat institutionnel de quelque 60 milliards d'euros pour sa coentreprise en Chine. Amundi explique aussi que le redressement des flux en provenance de la clientèle de particuliers s'est confirmé entre octobre et décembre. Au final, à fin décembre, ses encours sous gestion s'élèvent 1.653 milliards d'euros, en hausse de 16% sur un an. (Maya Nikolaeva, version française Matthieu Protard, édité par Nicolas Delame)

