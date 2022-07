Amundi: 593 ME de résultat net au premier semestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 09:55

(CercleFinance.com) - Amundi vient de publier ses résultats pour le premier semestre 2022 et annonce 593 ME de résultat net au premier semestre (résultat net ajusté de 269 ME).



Amundi relève également une augmentation significative des frais de gestion nets (+12% par rapport au 1er semestre 2021 et +4,6% à périmètre constant) et un maintien de l'efficacité opérationnelle (ratio coûts/revenus de 53%).



L'activité du premier semestre est bonne : collecte de +5,0 milliards d'euros, et +11,0 milliards d'euros en MLT ex Jvs. Amundi relève une forte dynamique sur le marché des particuliers (+13,4 milliards d'euros d'actifs MLT), une décollecte limitée auprès des clients institutionnels ( -2,4 milliards d'euros d'actifs MLT), une décollecte sur les produits de trésorerie (-27,6 milliards d'euros) et une collecte nette soutenue dans les JVs asiatiques (+21,5 MdsE).



Les actifs sous gestion sont de 1 925 milliards d'euros au 30 juin 2022.



Commentant ces chiffres, Valérie Baudson, directrice, a déclaré: ' Amundi a maintenu un bon niveau de rentabilité et d'efficacité opérationnelle, démontrant la robustesse de son modèle diversifié. La collecte totale est positive au 2ème trimestre, grâce à la résilience de l'activité Retail, à la solidité de nos joint-ventures asiatiques et à la bonne performance de nos relais de croissance. Amundi Technology poursuit son développement et voit ses revenus augmenter fortement. '