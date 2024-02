Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Amundi : -5%, enfonce 60,25E, se replie sous 59E information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - Amundi se replie de -5% sous 59E et pulvérise au passage le support court terme des 60,25E.

Le titre semble parti pour s'en aller refermer le 'gap' des 57,7E du 13/121/2023 puis le palier des 57,5E.





Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris -3.14%