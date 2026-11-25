ams-Osram conclut une alliance stratégique avec Samsung Display, Rémy Cointreau et BioArctic publient des résultats achetés par les investisseurs. HBX Group International publie un résultat ajusté en baisse, Prosus publie des résultats contrastés et Var Energi est sanctionné pour une augmentation de capital.

Actions en hausse

ams-Osram ( 26,4%) : le groupe austro-allemand de composants optiques profite de l'augmentation de capital réservée à Samsung Display, qui souscrit 9,9 millions d'actions nouvelles à 21 euros, soit 210 millions d'euros. Cette alliance dans le microLED confère au sud-coréen 9,1% du capital.

Rémy Cointreau ( 10,5%) : le fabricant du cognac Rémy Martin grimpe après avoir relevé son objectif de marge opérationnelle pour l'exercice 2026-2027, désormais attendue en "solide" amélioration organique. Son plan à l'horizon 2032 vise une croissance organique du CA de 4% à 6% sur 2027-2029.

BioArctic ( 7,5%) : le laboratoire suédois de biotechnologie bondit après un troisième trimestre qui le ramène aux bénéfices, avec un chiffre d'affaires de 327,6 MSEK grâce aux redevances de Leqembi. La société prévoit également d'entamer deux études de phase 2b avec l'exidavnemab au printemps 2027. RBC relève son objectif de 280 à 390 SEK et réitère sa recommandation de surperformance.

Indra Sistemas ( 5,7%) : le groupe espagnol de défense et de technologie salue sa nouvelle stratégie dévoilée avant sa journée investisseurs, avec un chiffre d'affaires visé à 20 MdsEUR d'ici 2035. Il table sur plus de 12 milliards d'euros dès 2030, grâce à un carnet de commandes solide.

Wendel ( 4,2%) : la société d'investissement française profite d'informations de Bloomberg selon lesquelles le fonds américain Advent International étudie un rachat de Bureau Veritas ( 5,1%) . Toute transaction nécessiterait son soutien, car elle détient 21,4% du capital du groupe de certification.

Puig Brands ( 3,9%) : le groupe espagnol de parfumerie et de mode (Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier) est propulsé par un relèvement de JP Morgan de neutre à surpondérer. Le courtier porte son objectif de cours de 16 à 24 EUR.

Aroundtown ( 3,1%) : le propriétaire immobilier luxembourgeois relève sa prévision de résultat opérationnel 2026 à 285-305 MEUR, grâce à son entrée au capital de LEG. Il annonce aussi le départ de son directeur général fin 2026 (Barak Bar-Hen), remplacé par deux codirecteurs (Kamaldeep Manaktala et Jona Tintelnot).

Actions en baisse

HBX Group International (-14,4%) : la plateforme espagnole de technologies du voyage recule après des résultats annuels marqués par un bénéfice ajusté de 403 MEUR, en baisse de 4%, à cause du conflit au Moyen-Orient. Pour le premier trimestre 2027, elle prévoit un chiffre d'affaires en léger repli.

Var Energi (-4,1%) : le producteur norvégien de pétrole et de gaz est pénalisé par une augmentation de capital réservée de 10,5 MdsNOK, à 42 NOK par action, soit une décote de 5,9%. Elle doit financer l'acquisition des activités norvégiennes de ConocoPhillips.

Prosus (-3,4%) : l'investisseur technologique recule après la publication de résultats semestriels contrastés. Malgré un chiffre d'affaires en forte progression passant de 5,75 MdsUSD contre 3,62 MdsUSD par rapport à l'an passé, le géant néerlandais accuse une baisse de 7% de son EBITDA ajusté et de 18% de son flux de trésorerie disponible, pénalisé par les investissements engagés dans iFood et Just Eat Takeaway. Le groupe ne prévoit un retour à la croissance de son EBITDA ajusté qu'à l'horizon de l'exercice 2028.

EQT (-2,3%) : la société suédoise de gestion de fonds en capital-investissement en Europe voit son titre dégradé par Morgan Stanley qui abaisse la recommandation de surpondérer à neutre avec un objectif de 330 SEK selon des informations rapportées par Bloomberg.

Lundberg (-2,2%) : la société d'investissement suédoise est sanctionnée par la dégradation d'ABG Sundal Collier, qui passe de conserver à vendre. Le courtier fixe son objectif de cours à 549 SEK.

Trigano (-1,1%) : le constructeur français de camping-cars pâtit d'une prudence affichée malgré des résultats annuels en hausse (bénéfice net de 285,7 MEUR, marge de 9,6%). Le marché européen ralentit depuis avril et les clients attendent. Bernstein abaisse son objectif de 199 à 191 EUR, tout en maintenant sa recommandation de surperformance.