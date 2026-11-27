(Zonebourse.com) - ams-Osram continue son rebond à la suite de l'annonce d'un partenariat avec Samsung Display en milieu de semaine, tandis que Bekaert relève ses perspectives. Fnac Darty recule après la clôture de l'offre d'EP Group, Puma et Adidas vont mal et Commerzbank perd du terrain après une nouvelle offensive d'UniCredit.

Actions en hausse

ams-Osram ( 9,3%) : le groupe austro-allemand de semi-conducteurs optiques poursuit sa progression après l'annonce d'un investissement de 210 MEUR de Samsung Display à son capital, au prix de 21 EUR par action. AlphaValue relève dans ce contexte son estimation de bénéfice par action pour 2027 de 0,44 à 0,49 EUR.

Bekaert ( 8,4%) : le fabricant belge de fils d'acier relève ses perspectives pour l'exercice 2026. Il table désormais sur un chiffre d'affaires supérieur à celui de 2025, alors qu'il anticipait auparavant un niveau similaire.

SMA Solar Technology ( 7,3%) : l'équipementier allemand spécialisé dans les onduleurs solaires profite d'un relèvement de recommandation de Berenberg, qui passe de neutre à achat et rehausse son objectif de cours de 60 à 65 EUR. Les analystes soulignent notamment la solidité des perspectives de demande et du carnet de commandes. Ils anticipent également un allègement progressif de la pression concurrentielle, favorisé par les évolutions réglementaires aux Etats-Unis et en Europe.

Ambu ( 7,2%) : le fabricant danois d'endoscopes à usage unique bondit après un relèvement de recommandation de JPMorgan, qui passe de neutre à surpondérer, avec un objectif de cours rehaussé de 93 à 131 DKK. Nordea relève également sa recommandation à l'achat et porte son objectif de cours de 100 à 110 DKK.

Fresnillo ( 5%), Glencore ( 3%) : les valeurs minières soutiennent le FTSE 100 de Londres, qui a renoué avec la hausse hier. Le producteur d'argent et le géant du négoce de matières premières profitent de cette dynamique sectorielle.

Rheinmetall ( 4,8%) : le géant allemand de l'armement profite d'une nouvelle commande de 66 blindés Lynx par la Roumanie, pour environ 738 MEUR. Les investisseurs attendent également la présentation de ses objectifs à moyen terme lors d'une téléconférence prévue à 10h.

ASML ( 4,7%), Infineon Technologies ( 4,6%), STMicroelectronics ( 4,2%) : les valeurs européennes des semi-conducteurs repartent à la hausse dans le sillage du rebond des valeurs technologiques américaines. Les investisseurs retrouvent de l'appétit pour le secteur après plusieurs séances de fortes turbulences.

Actions en baisse

Bachem (-4,1%) : le spécialiste suisse de la fabrication de peptides est sanctionné par une dégradation de recommandation de RBC Capital Markets, qui passe de surperformance à performance sectorielle. Le courtier réduit nettement son objectif de cours, de 110 à 67 CHF.

Fnac Darty (-2,1%) : le distributeur de produits électroniques et d'électroménager recule après la publication, hier soir, des résultats définitifs de l'offre d'EP Group. Le véhicule d'investissement de Daniel Kretínský détient désormais 71,02% du capital, après l'apport de 501 831 actions au prix unitaire de 35 EUR lors de la réouverture de l'offre.

Sanofi (-1,9%) : le laboratoire pharmaceutique français souffre d'une dégradation de recommandation de Santander, qui passe de surperformance à neutre. Le courtier réduit son objectif de cours de 106 à 96 EUR.

Adidas (-1,9%) : l'équipementier sportif allemand est pénalisé par une dégradation de recommandation de JPMorgan, qui passe de surpondérer à neutre et abaisse son objectif de cours de 230 à 184 EUR. Les analystes anticipent une croissance plus modérée du secteur en 2027 et une concurrence accrue pour les parts de marché.

Puma (-1,6%) : la marque au félin pâtit également d'une dégradation de recommandation de JPMorgan, qui passe de neutre à sous-pondérer. Le courtier réduit son objectif de cours de 26 à 21 EUR.

Commerzbank (-1,2%) : la banque allemande est pénalisée par une nouvelle offensive d'UniCredit, qui réclame la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour révoquer neuf des dix représentants des actionnaires au conseil de surveillance. Andrea Orcel se porte candidat à la présidence du conseil de surveillance, en remplacement de Jens Weidmann.

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