Ams OSRAM en hausse après l'annonce de l'acquisition par Samsung Display d'une participation de 9 % dans le cadre d'un partenariat dans le domaine des microLED

Mercredi, l’action d’ams OSRAM AMS.S a progressé de 15 %, après avoir bondi de 25 % plus tôt dans la séance, suite à l’annonce selon laquelle Samsung Display allait investir 210 millions d’euros (230 millions de dollars) pour acquérir une participation de 9,1 % dans le fournisseur autrichien de semi-conducteurs dans le cadre d’un partenariat stratégique.

Les deux entreprises développeront conjointement la technologie des microLED ultra-petites, que ams OSRAM considère comme une opportunité de chiffre d’affaires annuel de plusieurs centaines de millions d’euros à moyen et long terme.

Samsung Display souscrira à environ 10 millions de nouvelles actions au prix unitaire de 21 €, soit une prime d’environ 74 % par rapport au cours de clôture de mardi, qui s’élevait à 12,09 €.

Cet accord garantit à Samsung une capacité de production sur le site Kulim 2 d’ams OSRAM, améliorant ainsi le taux d’utilisation de l’usine malaisienne

Le financement pluriannuel du développement par Samsung Display devrait générer un chiffre d’affaires annuel de plusieurs dizaines de millions d’euros, ce qui permettra de couvrir les coûts de développement et contribuera à absorber les coûts fixes de l’usine

Selon Vontobel, ce partenariat constitue une "évolution clairement positive" pour le bilan d’ams OSRAM

L'accord devrait également réduire la dette nette d'ams OSRAM de 210 millions d'euros

(1 dollar = 0,9136 euro)