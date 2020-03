AMS : Oddo confirme son opinion

(CercleFinance.com) - AMS a confirmé que l'acquisition d'OSRAM se poursuit comme prévu et devrait être clôturée au 2ème trimestre 2020. ' Rappelons que le groupe compte financer son offre avec 4.4 MdE de prêts-relais et 1.6 MdE d'émissions de fonds propres ' indique Oddo.

Le groupe a de nouveau confirmé sa prévision de chiffre d'affaires au 1er trimestre 2020 dans un intervalle 480 à 520 M$ et une marge opérationnelle de 17 à 19%. ' C'est évidemment une bonne nouvelle et correspond à une certaine solidité de l'activité des fabricants de smartphones Android (Samsung, Huawei et les fabricants Chinois) qui sont plus pondérés sur le S1 ' rajoute Oddo.

' Toutefois, cela ne dit rien 1/ de la demande et de la visibilité pour les prochains trimestres et notamment le T2 et 2/ de ce que sera la demande d'Apple sur le S2 '.

' Dans le cadre actuel, nous ne voyons pas suffisamment de catalyseurs positifs pour envisager de relever notre opinion à Achat '. Oddo confirme son opinion Neutre avec un objectif de cours de 56 CHF.