AMS : en berne après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - AMS recule de 3,5% à Zurich, après l'annonce par le groupe autrichien d'un BPA ajusté de 1,78 dollar au titre de son quatrième trimestre 2019, soit deux cents de moins que le consensus, malgré une marge opérationnelle ajustée conforme aux attentes à 28%. Le fabricant autrichien de semi-conducteurs a réalisé un chiffre d'affaires en croissance de 37,5% à 655,3 millions de dollars sur les trois derniers mois de l'année, dépassant ainsi sa fourchette cible qui allait de 610 à 650 millions. 'En dépit de cette bonne dynamique, nous demeurons neutres sur le titre en raison de l'acquisition d'Osram qui devrait être finalisée au deuxième trimestre 2020', réagit-on chez Oddo BHF après cette publication.

Valeurs associées AMS Tradegate -4.37% AMS XETRA -2.29% AMS LSE Intl -0.31% AMS OTCBB 0.00% AMS SIX Swiss Exchange -3.78%