ams : détient près de 60% du capital d'Osram

(CercleFinance.com) - Le fabricant de senseurs de haute performance ams indique détenir 59,9% du capital d'Osram à l'issue de son offre publique d'achat sur les actions du groupe allemand de solutions d'éclairage à 4,6 milliards d'euros. Ayant ainsi atteint le niveau minimal d'acceptation requis, l'Autrichien anticipe la finalisation de son offre -qui demeure soumise aux autorisations réglementaires- pour le deuxième trimestre 2020. ams prévoit maintenant de demander à ses actionnaires, lors d'une assemblée générale extraordinaire prévue le 24 janvier, de voter une émission de titres destinée à financier partiellement cette acquisition.

Valeurs associées AMS Tradegate -1.05% AMS LSE Intl -100.00% AMS OTCBB -2.24% AMS SIX Swiss Exchange -2.58%