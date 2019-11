Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ams : accord pour une fusion avec Osram Cercle Finance • 12/11/2019 à 08:28









(CercleFinance.com) - Osram Licht annonce avoir conclu un accord de rapprochement d'activités complet avec ams et recommande à ses actionnaires d'approuver l'OPA volontaire portant sur 41 euros par action pour tous les titres Osram. 'Nous avons convenu de conditions décisives pour l'avenir d'Osram et de ses employés', explique son CEO Olaf Berlien, soulignant que 'les employés des sites allemands sont protégés de réductions d'effectifs liés à la fusion jusqu'à fin 2022'. Le spécialiste allemand des solutions d'éclairage ajoute que la marque Osram sera reflétée dans le nom du nouveau groupe, et que le spécialiste des senseurs ams soutient explicitement la stratégie photonique d'Osram.

