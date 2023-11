Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amplitude Surgical: la croissance ralentit, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 14:07









(CercleFinance.com) - Amplitude Surgical, un spécialiste des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie des membres inférieurs, a fait état vendredi d'un ralentissement de sa croissance sur le trimestre écoulé, une annonce qui était sanctionnée en Bourse.



Le groupe basé à Valence a publié un chiffre d'affaires en hausse de 7% à taux de change constants à 20,5 millions d'euros, sur son premier trimestre 2023-2024, clos septembre.



A titre de comparaison, le chiffre d'affaires de l'entreprise avait affiché une progression de 14% à taux constants lors de l'exercice précédent 2022-2023.



Amplitude souligne que son activité sur le trimestre écoulé a notamment profité d'une croissance de 8,2% de son activité en France, qui a bénéficié d'une dynamique commerciale favorable.



L'Hexagone représente ainsi 76% de son activité totale.



Créé en 1997 à Valence, Amplitude Surgical développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la hanche et le genou.



Au travers de ses filiales et d'un réseau d'agents et de distributeurs exclusifs, il est présent dans plus de 30 pays et emploie 424 collaborateurs.



Coté sur Euronext Paris, le titre perdait 1,2% suite à cette publication. Il affiche un gain symbolique de 1,8% depuis le début de l'année.





