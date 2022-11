Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Amplitude Surgical: hausse des ventes trimestrielles information fournie par Cercle Finance • 25/11/2022 à 09:32

(CercleFinance.com) - Amplitude Surgical a fait état vendredi d'une hausse de 18,3% de son chiffre d'affaires au cours du premier trimestre de son exercice 2022-2023, clos fin septembre.



Le spécialiste de l'orthopédie indique avoir enregistré un chiffre d'affaires de près de 23,9 millions d'euros sur la période, contre 20,2 millions d'euros un an plus tôt.



Dans son communiqué, l'entreprise basée à Valence explique avoir bénéficié d'une disponibilité quasi-normale des blocs opératoires, ce qui n'avait pas été le cas lors du premier trimestre de l'exercice précédent, encore marqué par la crise sanitaire.



A taux de changes constants, la croissance de l'activité ressort à 14,1%.



Dans le détail, sa division dédiée aux genoux et hanches a vu ses ventes progresser de 11,3% à taux constants.



Sa filiale de chirurgie des extrémités (pied et cheville) Novastep, qui représente désormais près de 20% du chiffre d'affaires, a généré de son côté une croissance de près de 29% au cours de la période.



Suite à cette publication, l'action Amplitude Surgical cotée à la Bourse de Paris progressait de plus de 4,2% vendredi dans les premiers échanges.