Amplitude Surgical : croissance du chiffre d'affaires de 10,8% au premier trimestre 22/23

(AOF) - Amplitude Surgical, spécialiste des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce que son chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice 2022-23 a atteint 42,5 millions d’euros, en hausse de 10,8% à taux constants. Au cours du premier semestre (juillet-décembre 2022) de l'exercice 2022-23, le chiffre d'affaires avant application de la norme IFRS 5 d'Amplitude Surgical ressort à 56,4 millions d’euros, en progression de 17,3% et 14,2% à taux constants.

Olivier Jallabert, Directeur Général précise que " les activités genoux et hanches affichent une progression de 10,8% à taux constants" et invoque "une dynamique commerciale favorable ainsi que d'une disponibilité quasi normale des blocs opératoires, ce qui n'était pas le cas lors du premier semestre de l'exercice précédent ".

Sur base de l'activité réalisée au premier semestre et des indicateurs de l'activité commerciale pour le deuxième semestre, la Société met à jour ses perspectives et anticipe pour l'exercice 2022-23 (exercice arrêté au 30 juin 2023).

Amplitude Surgical vise un chiffre d'affaires d'environ 124 millions d'euros au cours de l'exercice 2022-23 avant application de l'IFRS 5 (activités extrémités incluses).

Le groupe table aussi sur une marge d'EBITDA de l'ordre de 22% pour l'exercice 2022-23 avant application de l'IFRS 5 (activités extrémités incluses).

