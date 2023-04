Amplitude Surgical : accord définitif en vue de la cession des activités extrémités Novastep

(AOF) - Amplitude Surgical, leader français sur le marché des technologies chirurgicales destinées à l’orthopédie pour les membres inférieurs, annonce la signature d’un accord définitif avec Enovis Corporation en vue de la cession de l’intégralité de l’activité Novastep, spécialisée dans la chirurgie des extrémités (pieds et chevilles). Cette cession fait suite à la décision du conseil d’administration du 28 juin 2022 de lancer une revue stratégique de Novastep.

Novaste est spécialisée dans la chirurgie des extrémités (pieds et chevilles) et portée par des filiales en France (Novastep SAS) et aux Etats-Unis (Novastep Inc.), majoritairement détenues par Amplitude Surgical.

Novastep développe des solutions pour la chirurgie du pied et de la cheville. Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022, l'activité extrémités (cheville et pied), avait généré un chiffre d'affaires de 17,7 millions d'euros. Sous réserve des ajustements habituels, le produit de la vente devrait permettre à Amplitude de percevoir un peu plus de 68 millions d'euros.

La transaction reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires compétentes et devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2023.

