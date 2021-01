Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amplitude Surgical : 6,1 millions d'actions apportées à l'OPA Cercle Finance • 28/01/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - Rothschild Martin Maurel a fait connaître à l'AMF que, durant l'offre publique d'achat (OPA) simplifiée visant les actions Amplitude Surgical, soit du 7 au 27 janvier inclus, Auroralux SAS a acquis 6.145.633 actions sur le marché au prix unitaire de 2,15 euros. A la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée, la société Auroralux SAS détient ainsi 34.906.476 actions représentant autant de droits de vote, soit 73,02% du capital et des droits de vote d'Amplitude Surgical.

Valeurs associées AMPLITUDE SURG. Euronext Paris -7.41%