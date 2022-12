Amplegest : un discours trop ferme de Jerome Powell serait mal ressenti par les marchés

Emmanuel Auboyneau pense que le pic d'inflation est passé et qu'une décrue progressive est devant nous. Pour le gérant associé, Jerome Powell va devoir tenir un discours équilibré pour montrer sa vigilance sur la hausse des prix tout en gardant un œil sur une économie pour l'instant résiliente mais fragile. " Un discours trop ferme serait en revanche mal ressenti par les marchés qui misent sur une fin prochaine du cycle de hausse des taux ", prévient-il.

(AOF) - La Fed se réunit une dernière fois en 2022 et devrait annoncer une hausse de ses taux directeurs de 50 points de base, mettant fin à la plus forte hausse des taux annuelle depuis des décennies, fait remarquer Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest. Selon ce dernier, cette hausse devrait être le début d’une inflexion de politique monétaire qui se poursuivra en 2023. Le gestionnaire d’actifs anticipe encore deux ou trois hausses des taux de moindre ampleur avant une probable stabilisation.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.