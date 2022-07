Amplegest : un cocktail amer particulièrement défavorable pour les marchés

Emmanuel Auboyneau avertit que l'effet de balancier peut nous porter plus bas à titre provisoire, mais ajoute qu'il faut tenir sur nos grandes convictions de moyen terme : transition énergétique, digital, luxe, santé, Chine.

Le gérant associé fait remarquer que le PER des marchés actions européens est par exemple revenu à des niveaux bas sur une moyenne historique (environ 12 fois les bénéfices futurs), laissant espérer qu'une bonne partie de la correction est désormais derrière nous, à moins que les entreprises ne révisent prochainement leurs perspectives de bénéfices. " Cela augmenterait mécaniquement les niveaux de valorisation ", prévient-il.

Soit c'est la croissance qui tient avec une inflation et des taux toujours hauts. Les marchés devront s'ajuster à ces paramètres, notamment en termes sectoriels, même s'ils intègrent déjà à ce jour beaucoup de risques futurs.

Soit la récession s'installe et l'inflation refluera rapidement (fin du plein emploi aux Etats-Unis et arrêt de la hausse des salaires, baisse du pétrole). La pression sur les taux sera alors moindre.

(AOF) - « Le pessimisme qui s’est emparé des marchés financiers tient à la conjonction de deux facteurs négatifs : le risque de récession et une inflation trop forte poussant à des hausses de taux », explique Emmanuel Auboyneau, Gérant associé chez Amplegest. Si ce cocktail amer est particulièrement défavorable, le gestionnaire d’actifs continue de penser que la combinaison de ces deux écueils ne sera pas tenue à long-terme.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.