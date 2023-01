Amplegest renforce ses équipes de gestion avec l'arrivée de son directeur de la gestion diversifiée

(AOF) - Amplegest continue de développer son activité Asset Management et plus particulièrement sa gamme Latitude (gestion diversifiée) et annonce l’arrivée d’Anthony Lapeyre, 38 ans, en qualité de Directeur de la Gestion Diversifiée. L’équipe sera complétée dans le courant du mois de janvier avec l’arrivée d’un second gérant. Anthony Lapeyre a rejoint Amundi en 2010 en tant que gérant Multi-Asset où il a géré des mandats dédiés pour l’épargne salariale de grandes entreprises, puis des fonds ouverts distribués au sein des offres d’épargne retraite.

Précédemment, il a exercé en tant qu'analyste et responsable risques au sein de la Société Générale Asset Management (SGAM).

Dans le prolongement du recrutement de Gilles Constantini (38 ans) sur l'expertise Pricing Power en octobre dernier, l'équipe de gestion diversifiée constituée de deux nouveaux gérants vient enrichir et dynamiser l'équipe d'Asset Management d'Amplegest.

"Amplegest se réjouit d'accueillir dans ses équipes de gestion de nouveaux talents, impliqués à moyen terme dans le projet Amplegest. Structurée sur de solides expertises complémentaires, cette équipe plus jeune sera un facteur clé de succès pour porter notre vision 2025 et atteindre 3 milliards d'euros d'encours sous gestion en Asset management ", précise Arnaud de Langautier, président d'Amplegest.