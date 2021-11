Amplegest privilégie les sociétés bénéficiant d'un pricing power

Après un mois de septembre délicat les marchés se sont repris en octobre, aidés par la modération des taux d'intérêt et par les perspectives favorables des entreprises. Amplegest garde ses allocations, en privilégiant les sociétés bénéficiant d'un pricing power.

(AOF) - L'économie mondiale poursuit son cycle de croissance en dépit d’incertitudes au sujet de la crise sanitaire et de dérèglements au niveau de l’offre, observe Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest. Dans cet environnement les entreprises dotées d'un réel pricing power seront celles qui seront le moins affectées à court terme, rappelle l'expert. Leurs marges ne seront pas érodées par les hausses de coûts qu'elles subissent. A ce jour, le taux de bonnes surprises dans les publications des résultats du troisième trimestre est très rassurant.

