Amplegest : nouvelle arrivée dans l'équipe de gestion diversifiée

" Amplegest se réjouit d'accueillir dans ses équipes de gestion de nouveaux talents, impliqués à moyen terme dans le projet Amplegest. Structurée sur de solides expertises complémentaires, cette équipe plus jeune sera un facteur clé de succès pour porter notre vision 2025 et atteindre 3 milliards d'euros d'encours sous gestion en Asset management " précise Arnaud de Langautier, président d'Amplegest.

Dans le prolongement du recrutement de Gilles Constantini (38 ans) sur l'expertise Pricing Power en octobre dernier, l'équipe de gestion diversifiée constituée de deux nouveaux gérants vient enrichir et dynamiser l'équipe d'Asset Management d'Amplegest.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.