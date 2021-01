Amplegest : la réunion de la BCE ne devrait pas réserver de grandes surprises

(AOF) - La réunion de la Banque centrale européenne (BCE), qui se tiendra demain, ne devrait pas à priori apporter de grandes surprises, estime Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest. Toutefois, par rapport à la dernière réunion, il constate que la situation sanitaire, loin de s'améliorer, tend à se dégrader en Europe, avec l'apparition des variants plus contagieux et la relative lenteur des campagnes de vaccination. La BCE devrait donc réitérer un message de grande prudence sur l'économie et insister sur son soutien sans faille, prévoit l'expert.

Le programme d'achats de 1850 milliards d'euros, voté à la dernière réunion, pourrait finalement être utilisé dans sa quasi-totalité alors que certains membres de la BCE avaient exprimé des réticences sur ce point. L'horizon de mars 2022 nous donne par ailleurs une bonne visibilité, ajoute Emmanuel Auboyneau.

Christine Lagarde devrait également s'exprimer sur la vigueur de l'euro et peut-être fixer un niveau au-delà duquel une intervention serait possible (une nouvelle baisse des taux ?). L'inflation ne serait pas un frein à un tel mouvement même si les perspectives à 5 ans ont été récemment légèrement revues à la hausse, indique l'expert.

La situation sanitaire repousse dans le temps les perspectives de reprise économique. " La BCE est donc contrainte de garder encore longtemps un biais très accommodant ", conclut Emmanuel Auboyneau.