(AOF) - Dans la continuité du rapprochement avec le Groupe Cyrus en 2021, Amplegest fusionne avec Invest AM. Cette opération permet à Amplegest, d'offrir une gamme complète de solutions à tous ses clients, institutionnels comme privés. La société vise désormais 6 milliards d'encours sous gestion en 2025, et ambitionne de faire partie des plus grandes sociétés de gestion entrepreneuriales sur le marché français.

" Conserver l'esprit boutique du " new Amplegest ", gage d'indépendance, d'innovation et d'agilité, reste bien évidemment notre objectif prioritaire aujourd'hui et demain. Nos équipes ont appris à se connaître et ont plaisir à travailler ensemble, c'est cela la plus belle réussite à ce jour de ce rapprochement avec le Groupe Cyrus " déclare Arnaud de Langautier, président d'Amplegest.